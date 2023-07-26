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09:57, 26 июля 2023Экономика

Экономический форум в Крыму перенесли в четвертый раз

Глава Крыма Аксенов: Ялтинский экономический форум переносится на более поздний срок

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был состояться в апреле 2022 года, снова решили перенести. Об изменении сроков проведения рассказал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов, однако точную дату он не назвал.

«Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок», — написал он, прикрепив ссылку на соответствующее распоряжение на сайте правительства республики.

В прошлом году перенос ЯМЭФ объяснили нестабильной международной ситуацией. Сначала форум перенесли на конец 2022 года, а в сентябре Аксенов сообщил об очередном переносе ЯМЭФ на второй квартал 2023 года. В марте сроки мероприятия передвинулись на сентябрь. Таким образом сейчас речь идет о четвертом переносе форума.

В 2020 и 2021 годах экономический форум в Ялте отменяли из-за пандемии коронавируса. Впервые форум был организован в 2015 году.

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    Мария Грушко
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