Экономический форум в Крыму перенесли в четвертый раз

Глава Крыма Аксенов: Ялтинский экономический форум переносится на более поздний срок

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был состояться в апреле 2022 года, снова решили перенести. Об изменении сроков проведения рассказал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов, однако точную дату он не назвал.

«Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок», — написал он, прикрепив ссылку на соответствующее распоряжение на сайте правительства республики.

В прошлом году перенос ЯМЭФ объяснили нестабильной международной ситуацией. Сначала форум перенесли на конец 2022 года, а в сентябре Аксенов сообщил об очередном переносе ЯМЭФ на второй квартал 2023 года. В марте сроки мероприятия передвинулись на сентябрь. Таким образом сейчас речь идет о четвертом переносе форума.

В 2020 и 2021 годах экономический форум в Ялте отменяли из-за пандемии коронавируса. Впервые форум был организован в 2015 году.