Обыски в московской квартире украинской журналистки Соколовской попали на видео

Силовики показали видео с обыском в московской квартире украинской журналистки Соколовской

Правоохранительные органы проводят обыски в московской квартире украинской журналистки и политолога Янины Соколовской, обвиняемой в распространении фейков о Российской армии. Telegram-канал Mash публикует видео со следственными действиями.

На кадрах видны силовики в квартире. Показаны деньги и награда от Верховной Рады Украины.

Ранее 26 июля сообщалось, что в ходе обысков у Соколовской нашли 18 тысяч долларов, 211 тысяч рублей и 32,5 тысячи евро. А также шарфы с украинской символикой, камуфляж и противогаз, деревянные мечи.

Московские следователи возбудили против уголовное дело о распространении ложной информации о Вооруженных силах России. По данным следствия, она с марта по май 2022 года публиковала фейки про Российскую армию в Telegram-канале под видом достоверных сообщений.

