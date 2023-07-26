Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:27, 26 июля 2023Силовые структуры

Обыски в московской квартире украинской журналистки Соколовской попали на видео

Силовики показали видео с обыском в московской квартире украинской журналистки Соколовской
Начало событий в новости Стали известны подробности обыска в московской квартире журналистки Соколовской

Правоохранительные органы проводят обыски в московской квартире украинской журналистки и политолога Янины Соколовской, обвиняемой в распространении фейков о Российской армии. Telegram-канал Mash публикует видео со следственными действиями.

На кадрах видны силовики в квартире. Показаны деньги и награда от Верховной Рады Украины.

Ранее 26 июля сообщалось, что в ходе обысков у Соколовской нашли 18 тысяч долларов, 211 тысяч рублей и 32,5 тысячи евро. А также шарфы с украинской символикой, камуфляж и противогаз, деревянные мечи.

Московские следователи возбудили против уголовное дело о распространении ложной информации о Вооруженных силах России. По данным следствия, она с марта по май 2022 года публиковала фейки про Российскую армию в Telegram-канале под видом достоверных сообщений.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Основателя Group-IB Сачкова приговорили к 14 годам за госизмену

    Экс-замглавы Минцифры Паршин не признал вину в получении взятки

    Певица Ханна показала фигуру через полгода после родов

    Западные эксперты заявили об ответственности НАТО за провал контрнаступления ВСУ

    Полчища хриплых лопатоногов заполонили дорогу и остановили машины

    Синоптик предупредил об обрушении тропических ливней на часть России

    В Госдуме оценили последствия введения ГОСТа для школьной формы

    Москвичку обманули почти на 100 тысяч рублей при закупке амуниции для СВО

    Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада

    В одной стране выгорели миллионы гектаров леса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости