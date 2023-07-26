Россиянин отсудил у «АвтоВАЗа» деньги за бракованную машину

Житель Оренбурга отсудил у «АвтоВАЗа» более 1,6 миллиона рублей за бракованную машину

Автовладелец из Оренбурга отсудил у «АвтоВАЗа» 1,65 миллиона рублей, а также судебные расходы за купленную осенью 2020 года бракованную машину, сообщает orenday.ru.

Автомобиль он купил за 686 900 рублей и в ходе эксплуатации обнаружил серьезные дефекты. Из-за того, что первоначальные исковые требования, которые были удовлетворены частично, выполнены ответчиком не были, мужчина повторно обратился в суд, на этот раз за неустойкой.

Ее он оценил более чем в 1,73 миллиона. Суд встал на сторону владельца машины, но снизил компенсацию до 1,1 миллиона рублей. Помимо этого с «АвтоВАЗа» взыскали штраф в 550 тысяч рублей и судебные расходы.

Ранее российские продавцы машин пожаловались, что большая часть Lada Vesta NG поступают им с завода недоукомплектованными. По их словам, около двух третей таких авто не оснащены кнопками ГЛОНАСС и рамкой щитка приборов. Недостающие запчасти дилеры готовились устанавливать самостоятельно. Вскоре «АвтоВАЗ» объявил о начале кампании по дооснащению Lada устройствами «ЭРА-ГЛОНАСС», под которую попадет 79,5 тысячи автомобилей.