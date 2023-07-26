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09:27, 26 июля 2023Россия

На Кубани потушили пожар на складе винзавода

В Темрюкском районе Краснодарского края полностью потушили пожар на складе винзавода

Кадр: Telegram-канал «МЧС России»

В Темрюкском районе Краснодарского края полностью потушили пожар на складе винзавода. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что площадь пожара составила 900 квадратных метров. По предварительным данным, в результате происшествия на Кубани никто не пострадал.

К тушению пожара на складе было привлечено 65 человек и 17 единиц спецтехники. Позже в ведомстве отметили, что возгорание удалось ликвидировать.

О крупном пожаре в Краснодарском крае стало известно утром в среду, 26 июля.

На появившихся в соцсетях кадрах было видно, как огнеборцы пытались попасть к месту горения. Склад в это время был объят пламенем.

20 июля в Крыму произошел пожар на военном полигоне. Власти полуострова временно вывезли свыше двух тысяч человек из четырех сел, прилегающих к загоревшемуся объекту, детонация снарядов из-за пожара там продолжалась более суток.

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    Анна Щербакова
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