«Сочи» одержал победу над «Факелом» в матче Кубка России

«Сочи» со счетом 3:1 одержал победу над «Факелом» в матче Кубка России

«Сочи» одержал победу над «Факелом» в матче группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У сочинцев голами отметились Мигел Силвейра, Кирилл Кравцов и Кирилл Заика. Единственный мяч вороженцев забил Василий Черов. С 68-й минуты хозяева играли вдесятером, поскольку защитник Федор Кудряшов получил красную карточку.

В параллельном матче калининградская «Балтика» со счетом 3:1 обыграла на выезде самарские «Крылья Советов». У хозяев отличились Владимир Хубулов и Гленн Бейл. Гостей к победе привели голы Роберто Фернандеса, Анхело Энрикеса и Максима Кузьмина.

Далее «Балтика» сыграет в рамках турнира с «Ахматом» 10 августа в гостях. «Крылья Советов» днем ранее примут «Зенит». «Сочи» 9 августа сразится на выезде с «Оренбургом», а «Факел» в этот же день сыграет в гостях с ЦСКА.