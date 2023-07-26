«Роскосмос» указал на угрозу доступа в космос

«Роскосмос»: растет угроза доступа в космос из-за объектов размером от 1 сантиметра

Растет угроза доступа в космос из-за увеличения числа расположенных на околоземной орбите объектов размером от 1 сантиметра. На это ТАСС указали в «Роскосмосе».

По данным госкорпорации, в настоящее время на орбите находится более 1 миллиона таких объектов, тогда как к 2030 году их число увеличится в 1,5 раза. «Это создает реальную угрозу гарантированному доступу в космос, включая выведение и нормальное функционирование космических аппаратов на орбите», — заявили в Роскосмосе.

В госкорпорации призвали к разработке правил, регулирующих вопросы безопасности в космическом пространстве, а увеличение числа объектов техногенного происхождения в космосе связали с развертыванием многоспутниковых группировок.

В феврале заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Владимир Кожевников в интервью ТАСС сообщил, что Российская орбитальная станция (РОС) получит защиту от космического мусора и метеороидов.