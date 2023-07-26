МИД России обвинил ЮНЕСКО в превышении полномочий

Мария Захарова: ЮНЕСКО превысило полномочия, обвинив Россию в обстреле центра Одессы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила главу ЮНЕСКО Одре Азуле, которая назвала Россию виновной в обстреле исторического центра Одессы, в превышении полномочий. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, она «с крайним недоумением» увидела пресс-релиз ЮНЕСКО, посвященный обстрелу центра Одессы 23 июля. В этом документе, указала Захарова, написано об «осуждении российских атак, нанесенных по буферной зоне объекта всемирного наследия — исторический центр Одессы».

«Гендиректор ЮНЕСКО госпожа Азуле, она же гражданка Франции, в очередной раз превысила свои полномочия, назначив Россию виновной, как она сказала, в атаках, агрессии и умышленном уничтожении объектов культуры», — заявила представитель российского МИД.

Она задалась вопросом, замечала ли Азуле разрушения на Украине, которые происходили там в течение десяти лет. Захарова посоветовала гендиректору ЮНЕСКО поговорить с постпредом Украины при учреждении и привести ему «в пример цитаты его правительства, которое гордится, что располагает боевую технику в гражданской инфраструктуре на территории Украины».

«Решительно отвергаем инсинуации насчет якобы нарушения нашей страной Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года ввиду многочисленных подтвержденных случаев использования ВСУ учреждений культуры и образования для размещения личного состава, военной техники и боеприпасов», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы после взрывов пострадал Спасо-Преображенский кафедральный собор. В Минобороны России заявили, что с наибольшей долей вероятности причиной стало падение на собор ракеты, выпущенной украинскими комплексами ПВО.