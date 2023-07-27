Названа возможная причина крушения вертолета с россиянами на Алтае

Ошибка пилотов могла стать возможной причиной крушения вертолета с россиянами на Алтае

Возможной причиной крушения вертолета Ми-8 с россиянами на борту на Алтае могла стать ошибка пилотов при посадке. Такую версию назвали авиационные службы, сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, пилоты задели рулевым винтом на хвосте столб. Именно после этого вертолет стало вращать. Летательное средство задело лопастями землю, после чего перевернулось и загорелось.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Республике Алтай 27 июля. При посадке он задел линию электропередачи, упал и загорелся. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 16 человек, шесть из которых спасти не удалось. У пострадавших диагностировали переломы и ожоги до 90 процентов тела, трое из них в тяжелом состоянии.

В «АлтайАвиа» «Ленте.ру» подтвердили, что вертолет принадлежит авиакомпании. Там заявили, что находятся в тесном контакте с органами власти для выяснения всех обстоятельств крушения, и отметили, что всем пострадавшим будет оказана помощь. В сети также появилось видео момента крушения вертолета.