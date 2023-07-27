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14:00, 27 июля 2023Россия

Очевидец рассказал о крушении вертолета Ми-8 на Алтае

Очевидец рассказал, что при крушении на Алтае вертолет М-8 задел столб

Фото: Telegram-канал МЧС России

При посадке вертолет Ми-8, который потерпел крушение в селе Тюнгур на Алтае, задел столб. Об этом рассказал очевидец крушения, который работает на близлежащей туристической базе «Байры», его слова передает РЕН ТВ.

Он добавил, что пострадавших эвакуировал вертолет, который находился на турбазе. Среди получивших травмы много людей, с тяжелыми ожогами, сообщил россиянин.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Республике Алтай 27 июля. При посадке он задел линию электропередачи, упал и загорелся. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 16 человек, шесть из которых спасти не удалось. У пострадавших диагностировали переломы и ожоги до 90 процентов тела, трое из них в тяжелом состоянии.

В «АлтайАвиа» «Ленте.ру» подтвердили, что вертолет принадлежит авиакомпании. Там заявили, что находятся в тесном контакте с органами власти для выяснения всех обстоятельств крушения, и отметили, что всем пострадавшим будет оказана помощь. В сети также появилось видео момента крушения вертолета.

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    Анастасия Шейкина
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