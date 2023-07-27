В ЕС уважительно отреагировали на участие стран Африки в петербургском саммите

ЕС с уважением отреагировал на решение стран Африки участвовать в саммите в РФ

Брюссель относится с уважением к решению ряда африканских стран участвовать в саммите Россия — Африка, проходящем в Санкт-Петербурге. С таким заявлением выступила представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Набила Масрали, ее слова передает ТАСС.

«Выбор участвовать в саммите Россия — Африка — это решение, которое принадлежит властям каждой африканской страны», — заявила она на пресс-конференции в бельгийской столице. Дипломат добавила, что «ЕС, конечно, уважает суверенный выбор африканских партнеров».

Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что Москва уделяет и будет уделять внимание поставкам своего зерна в страны Африки.

До этого председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что страны Африки хотят найти удовлетворяющее как Россию, так и Африку решение по конфликту на Украине.