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14:12, 27 июля 2023Мир

В ЕС уважительно отреагировали на участие стран Африки в петербургском саммите

ЕС с уважением отреагировал на решение стран Африки участвовать в саммите в РФ

Фото: Pavel Bednyakov / Reuters

Брюссель относится с уважением к решению ряда африканских стран участвовать в саммите Россия — Африка, проходящем в Санкт-Петербурге. С таким заявлением выступила представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Набила Масрали, ее слова передает ТАСС.

«Выбор участвовать в саммите Россия — Африка — это решение, которое принадлежит властям каждой африканской страны», — заявила она на пресс-конференции в бельгийской столице. Дипломат добавила, что «ЕС, конечно, уважает суверенный выбор африканских партнеров».

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    Глеб Бажуткин
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