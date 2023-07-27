Появились кадры первых секунд после крушения вертолета Ми-8 на Алтае

Mash опубликовал видео первых секунд после крушения вертолета Ми-8 на Алтае

В сети появись новые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Алтае. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Очевидцы запечатлели первые секунды после падения Ми-8. На записи видно, что воздушное судно полностью объято огнем, за которым невозможно различить части его корпуса. Рядом также можно заметить людей, которые первыми пришли на помощь пострадавшим.

Ранее появился список с фамилиями трех членов экипажа воздушного судна. Все они госпитализированы с тяжелыми травмами. Всего, по разным данным, на борту находились от 13 до 16 человек.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Алтай Авиа» потерпел крушение днем 27 июля в районе села Тюнгур в Усть-Коксинском районе близ границы с Казахстаном. Борт выполнял туристический рейс. При заходе на посадку воздушное судно зацепилось за провода, упало и загорелось. По данным МЧС, шесть человек, находившихся на вертолете, спасти не удалось, еще семеро пострадали.