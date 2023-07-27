В МЧС подтвердили гибель шести человек при крушении вертолета на Алтае

В МЧС подтвердили, что при крушении вертолета Ми-8 на Алтае погибли шесть человек

В МЧС России подтвердили гибель шести человек при крушении вертолета Ми-8 на Алтае. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, на борту воздушного судна находились 13 человек. В беседе с ТАСС представитель МЧС также сообщил, что семеро из них пострадали.

В свою очередь, в Росавиации сообщили, что в вертолете находились три члена экипажа и 12 пассажиров. Упавший Ми-8 принадлежал компании «Алтай Авиа» и перевозил туристическую группу.

Ранее стало известно, что трое пассажиров воздушного судна находятся в тяжелом состоянии, у них 90 процентов ожогов тела.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение днем 27 июля в районе села Тюнгур в Усть-Коксинском районе близ границы с Казахстаном. При заходе на посадку воздушное судно зацепилось за провода.