Кеннеди-младший назвал США виновными в саботаже мира между Россией и Украиной

Fox News: Кеннеди-младший обвинил США в срыве мира между Россией и Украиной

Нынешние власти в Вашингтоне всячески срывают России и Украине любую возможность подписать мирное соглашение. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

Как указал кандидат от Демократической партии, Соединенные Штаты якобы надавили на президента Украины Владимира Зеленского отказаться от Минских соглашений, на подписании которых украинский лидер «построил свою кампанию».

«В 2019 году Зеленский баллотировался в президенты. Он был комедийным актером, опыта в политике у него не было», — объяснил свое видение ситуации Кеннеди.

По его словам, США также «использовали» премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, чтобы саботировать подписание мирного соглашения, когда Москва и Киев «уже попробовали идти по пути дипломатии».

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в интервью «Ленте.ру» заявил, что кандидатура Роберта Кеннеди-младшего на пост президента США в американском истеблишменте считается маргинальной и бесперспективной.