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15:25, 27 июля 2023Мир

Кеннеди-младший назвал США виновными в саботаже мира между Россией и Украиной

Fox News: Кеннеди-младший обвинил США в срыве мира между Россией и Украиной
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Нынешние власти в Вашингтоне всячески срывают России и Украине любую возможность подписать мирное соглашение. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

Как указал кандидат от Демократической партии, Соединенные Штаты якобы надавили на президента Украины Владимира Зеленского отказаться от Минских соглашений, на подписании которых украинский лидер «построил свою кампанию».

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«В 2019 году Зеленский баллотировался в президенты. Он был комедийным актером, опыта в политике у него не было», — объяснил свое видение ситуации Кеннеди.

По его словам, США также «использовали» премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, чтобы саботировать подписание мирного соглашения, когда Москва и Киев «уже попробовали идти по пути дипломатии».

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в интервью «Ленте.ру» заявил, что кандидатура Роберта Кеннеди-младшего на пост президента США в американском истеблишменте считается маргинальной и бесперспективной.

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    Глеб Бажуткин
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