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22:59, 27 июля 2023Мир

В Конго заявили о нарушении границы армией Руанды

Военные Конго заявили о нарушении границы силами обороны Руанды

Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Вооруженные силы Конго заявили о нарушении границы силами обороны Руанды. Об этом сообщается в коммюнике, размещенном в социальных сетях.

По информации военных Конго, силы обороны Руанды пересекли конголезскую границу 27 июля в 09:00 по местному времени (11:00 по московскому). Отмечается, что это было сделано ради «попытки дестабилизации и намеренного нарушения территориальной целостности нашей страны».

Ранее военные другой африканской страны — Нигераобъявили о свержении президента и закрытии границ. По данным издания Jeune Afrique, поводом для мятежа стали планы главы государства уволить командира президентской гвардии Омара Чиани. Командование Вооруженных сил Нигера заявило о солидарности с мятежниками.

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    Марина Совина
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