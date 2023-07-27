Очевидец описал крушение вертолета на Алтае фразой «куски летали повсюду»

«360»: очевидец крушения вертолета на Алтае рассказал, что куски аппарата «летали повсюду»

Очевидец крушения вертолета Ми-8 на Алтае рассказал о подробностях случившегося. Его слова приводит сайт телеканала «360».

Сергей, житель села Тюнгур Усть-Коксинского района, где случилась трагедия, сообщил, что в момент падения летательного аппарата работал на базе и топил баню. Он увидел, как вертолет садится, а после этого услышал хлопок.

«Я пошел в лес и увидел, как вертолет уже на боку лежит, горит. И я пока шел, куски летали повсюду от вертолета», — описал происшествие Сергей.

Очевидец добавил, что сразу после крушения средняя часть вертолета загорелась, но люди успевали спасаться, так как огонь еще не перекинулся на выход. Сергей рассказал, что он помогал туристам выбираться из воздушного судна. По его словам, много людей было с ожогами.

«Два пилота было обожженных, и с серьезными травмами две женщины было. Как я услышал, еще две женщины на соседнюю базу куда-то за помощью убежали, тоже с травмами», — пояснил россиянин.

Ранее другой очевидец крушения рассказал, что при посадке вертолет Ми-8 задел столб. Он добавил, что пострадавших эвакуировал вертолет, который находился на турбазе.

Ми-8 потерпел крушение в Республике Алтай 27 июля. При посадке он задел линию электропередачи, упал и загорелся. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 16 человек, 6 из которых спасти не удалось.

В «АлтайАвиа» «Ленте.ру» подтвердили, что вертолет принадлежит авиакомпании. Там заявили, что находятся в тесном контакте с органами власти для выяснения всех обстоятельств крушения, и отметили, что всем пострадавшим будет оказана помощь. В сети также появилось видео момента крушения вертолета.