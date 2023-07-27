Опубликован список пассажиров рухнувшего на Алтае вертолета Ми-8

РЕН ТВ опубликовал список пассажиров рухнувшего на Алтае вертолета Ми-8

В сети появился список 13 пассажиров вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Алтае. Данные публикует РЕН ТВ.

По информации портала, на борту находились: Алексей Запара, Александр Ратников, Елена Паташенка, Наталья Комарова, Аурика Волова, Юлия Кузьмина, Елена Левшукова, Евгений Горбунов, Яна Кургаева, Владимир Мацулев, Инга Даниленко, Татьяна Смирнова и Игорь Ишутин.

Ранее также появился список трех членов экипажа рухнувшего вертолета. За полет Ми-8 отвечали капитан воздушного судна Вячеслав Демихов, второй пилот Олег Егоров и Алексей Десятов. Все они госпитализированы.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Алтай Авиа», выполнявший туристический рейс, потерпел крушение днем 27 июля в районе села Тюнгур в Усть-Коксинском районе близ границы с Казахстаном. При заходе на посадку воздушное судно зацепилось за провода, упало и загорелось. По данным МЧС, шесть человек, находившихся на вертолете, спасти не удалось. Число пострадавших, по последней информации, достигло 10. У них диагностированы переломы и ожоги до 90 процентов тела.