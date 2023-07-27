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16:11, 27 июля 2023Мир

Лавров оценил отношения России и стран Африки

Глава МИД РФ Лавров: российско-африканские отношения сегодня на подъеме

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство ТАСС / РИА Новости

Российско-африканские отношения в настоящий момент на подъеме, что отвечает интересам обеих сторон, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня отношения между Российской Федерацией и государствами Африки находятся на подъеме», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, обращаясь к участникам Второго медиафорума глав ведущих информационных агентств «Россия — Африка».

Глава МИД РФ акцентировал внимание на том, что в основе взаимоотношений между сторонами лежат принципы равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. Лавров также в позитивном ключе отметил расширение контактов между людьми и укрепление отношений симпатии со стороны населения стран по отношению друг к другу.

Ранее сообщалось, что в Африке поблагодарили президента России Владимира Путина за бесплатное зерно. «Это замечательное решение. Помощь России крайне необходима нашему населению», — отметил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Буркина-Фасо Махамади Савадого.

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