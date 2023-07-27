Reuters: сторонники мятежа в Нигере подожгли штаб-квартиру правящей партии

Сторонники мятежа в Нигере подожгли штаб-квартиру правящей Партии за демократию и социализм Нигера, полиция применила против них слезоточивый газ. Об этом сообщает Reuters.

По данным корреспондента агентства, мятежники разграбили и подожгли здание правящей партии в столице страны Ниамей, из здания вырвались клубы черного дыма. Полиция разогнала мятежников, применив слезоточивый газ. «Мы всегда верили в действия армии, и на этот раз мы с ними. Для нас это радость», — заявил один из протестующих.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ страны. По данным издания Jeune Afrique, поводом для мятежа стали планы главы государства уволить командира президентской гвардии Омара Чиани.

Командование Вооруженных сил Нигера заявило о солидарности с мятежниками. Такое решение в главном штабе армии объяснили стремлением избежать вооруженных конфликтов.