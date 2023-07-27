Россиянам назвали продукты для снижения давления

Диетолог Лазуренко назвала яблоки и огурцы продуктами, помогающими снизить давление

Врач-диетолог Наталья Лазуренко перечислила россиянам доступные продукты, помогающие снизить давление при гипертонии. Ее слова приводит издание NEWS.ru.

Самыми полезными при повышенном давлении специалистка назвала сезонные фрукты и овощи. По ее мнению, в первую очередь гипертоникам стоит включить в рацион свежие огурцы, так как они насыщают организм влагой и при этом не вызывают резких скачков уровня глюкозы и инсулина в крови.

Также Лазуренко рекомендовала употреблять для снижения давления черную смородину, яблоки и крыжовник. В этих ягодах и фруктах содержится большое количество антиоксидантов, тонизирующих внутренние стенки кровеносных сосудов.

Еще один совет Лазуренко — при диагностированной гипертонии пить больше чистой негазированной воды, поскольку жидкость способствует выведению желчи и лимфы и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. При этом также необходимо соблюдать предписанные кардиологами ограничения в еде, в частности, уменьшить количество соли, сахара, высококалорийных продуктов, острой пищи, кофе и алкоголя в рационе. Соблюдение этих рекомендаций позволит держать давление под контролем, сказала специалистка.

Ранее сертифицированные диетологи Ума Найду и Ширен Бехайри перечислили пять групп продуктов, способствующих улучшению настроения. В этот список они, среди прочего, включили богатую Омега-3 рыбу жирных сортов, а также цельные злаки, бобовые и крахмалистые овощи.