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10:44, 27 июля 2023Экономика

Названы последствия запрета на поставки рыбы в Россию

«Прайм»: эмбарго на поставки рыбы в Россию освободит нишу для отечественных производителей

Фото: Micheile Henderson / Unsplash

Эмбарго на поставки продукции в Россию освободит нишу для отечественных производителей рыбы и морепродуктов. Последствия запрета импорта из недружественных стран называет «Прайм».

По данным платформы ООН Comtrade, в январе-апреле 2023 года поставки готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран (в том числе, из Евросоюза, США и Норвегии) в Россию составили лишь 2 миллиона долларов (8,5 процента рынка). Основными поставщиками были Италия (поставила товаров на 750 тысяч долларов), Словения (570 тысяч долларов) и Литва (226 тысяч долларов).

За тот же период поставки рыбы и морепродуктов из дружественных юрисдикций составили 21,9 миллиона долларов. Лидерами среди них стали Чили (15,2 миллиона долларов), Индия (4,6 миллиона долларов) и Армения (1,2 миллиона долларов).

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Введенное эмбарго освободит отдельные ниши рынка для отечественных производителей, в том числе в премиальном сегменте, заявили в Росрыболовстве.

К «недружественными» для России странам относят такие государства, как Австралия, Албания, Андорра, Багамские Острова, Великобритания, государства Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Правительство России ввело запрет на ввоз рыбы и морепродуктов из недружественных стран 25 июля. В Минэкономразвития заявили, что отсутствие зарубежной продукции на рынке приведет к увеличению объемов отечественного производства, расширению ассортимента и увеличению числа рабочих мест.

Помимо запрета на поставки рыбной продукции правительство почти в полтора раза увеличило ввозные пошлины на вино из «недружественных стран». Сбор вырастет с 12,5 до 20 процентов. Такое решение объяснили введением «контрсанкций» на действия западных государств. Импортеры предупредили, что цены на товары вырастут соответственно.

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    Вячеслав Агапов
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