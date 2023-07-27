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17:47, 27 июля 2023Спорт

Российской фехтовальщице пригрозили расправой после поединка с украинкой на ЧМ

Российской саблистке Анне Смирновой пригрозили расправой после поединка с Харлан

Фото: Chattersnap / Unsplash

Российской саблистке Анне Смирновой и ее семье пригрозили расправой после поединка с украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира по фехтованию. Спортсменка получила сообщения с угрозами в комментариях под постами в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Большинство гневных комментариев подписчики оставили на украинском языке. Позднее Смирнова отключила возможность оставлять комментарии под фотографиями.

27 июля Смирнова попыталась пожать руку Харлан после завершения поединка, однако одержавшая победу соперница отказалась, выставив вперед шпагу. Россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не может считаться завершенным, организаторы даже принесли ей стул. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан. Позднее было объявлено, что украинку дисквалифицировали.

Спортсменки встретились в 1/32 финала, россиянка потерпела поражение со счетом 7:15. Турнир проходит в Милане с 21 по 30 июля. Россияне выступают на ЧМ в нейтральном статусе.

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    Андрей Стрельцов
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