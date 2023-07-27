Стала известна судьба пострадавших при крушении вертолета на Алтае россиян

Четверо пострадавших при крушении вертолета на Алтае россиян в тяжелом состоянии

Четверо российских туристов, пострадавших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае, находятся в тяжелом состоянии. О судьбе россиян пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Михаила Максимова.

Также стало известно, что еще четверо человек госпитализированы с травмами средней тяжести. По словам Максимова, им оказывается необходимая медицинская помощь.

«По уточненным данным, на борту (вертолета) находились 16 человек, включая трех членов экипажа, — добавил он. — По предварительным данным МЧС, погибли шесть человек».

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 авиакомпании «Алтай Авиа» с туристами на борту потерпел крушение днем 27 июля в районе села Тюнгур в Усть-Коксинском районе близ границы с Казахстаном. При заходе на посадку воздушное судно зацепилось за провода.