УЕФА приостановил расследование по делу «Барселоны» и допустил клуб к еврокубкам

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предварительно допустил «Барселону» к еврокубкам в сезоне-2023/2024. Об этом сообщается на сайте организации.

УЕФА приостановил расследование в отношении команды. Отмечается, что дело может быть возобновлено по запросу инспекторов по этике и дисциплине, ведущих расследование.

В марте 2023 года в отношении «Барселоны» начали разбирательство по делу о коррупции. Сообщалось, что в период с 2001-го по 2018 год руководство клуба перечислило более семи миллионов евро бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Сам функционер утверждал, что лишь консультировал команду по решениям судей, поскольку каталонцы хотели убедиться, что арбитры к ним не предвзяты.

В сезоне-2022/2023 «Барселона» победила в чемпионате Испании и получила лицензию для участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Команда выиграла Ла Лигу в 27-й раз в своей истории.