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11:14, 28 июля 2023Ценности

Кристина Асмус поделилась фото в купальнике

Кристина Асмус поделилась фото в слитном купальнике, частично оголяющем грудь

Фото: @asmuskristina

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус поделилась фото в откровенном наряде и восхитила поклонников. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 35-летняя знаменитость предстала, сидя на фоне песка и деревьев в слитном белом купальнике на широких бретелях. На опубликованном кадре видно, что плавательный костюм частично оголил ее грудь. Звезда распустила длинные светлые волосы и отказалась от декоративной косметики. «Фото для привлечения внимания», — подписала она.

Фанаты оценили внешний вид звезды в комментариях под постом, который набрал более 41 тысячи лайков. «Сильная, красивая, умная», «Красавица Кристина, добра вам и счастья», «Красотка! Наслаждаюсь», «Очень красивая и наконец-то настоящая», — высказались они.

Ранее в июле Кристина Асмус снялась в бикини. Знаменитость была запечатлена прыгающей с надувной платформы на фоне моря. В момент прыжка она приподняла одну ногу и руки вверх. На другом кадре звезда предстала стоящей на руках.

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    Екатерина Ештокина
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