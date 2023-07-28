Актриса Блейк Лайвли показала подтянутую фигуру спустя четыре месяца после родов

Американская актриса Блейк Лайвли показала фигуру спустя четыре месяца после родов. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя знаменитость предстала в красном купальнике, состоящем из бюстгальтера и плавок на высокой посадке. При этом звезда завязала вокруг бедер полотенце в полоску бело-желтого цвета. На размещенном кадре видно, что тело Лайвли выглядит подтянутым, а на коже отсутствуют косметические дефекты в виде растяжек и целлюлита.

Свой образ артистка дополнила укладкой на длинных светлых волосах, а также макияжем с ярко-красной помадой на губах. Помимо этого, она надела солнцезащитные очки в тон наряду и массивные серьги.

Поклонники восхитились внешностью актрисы в комментариях под постом, который набрал более миллиона лайков. «Божественна», «Не любила красный до тех пор, пока не увидела его на вас», «Очень нравится», «Настоящая Барби», «Лучшая», — высказались они.

В феврале Блейк Лайвли родила четвертого ребенка. Звезда «Сплетницы» опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой предстала без округлившегося живота, после чего источники, приближенные к паре, подтвердили изданию новость о пополнении в семье артистов.