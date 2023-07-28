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09:17, 28 июля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о применении ВСУ беспилотников при обстреле нефтебазы

Мэр Шахтерска Шатов заявил о применении ВСУ беспилотников при обстреле нефтебазы

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при ударе по нефтебазе в Шахтерске Донецкой народной республики (ДНР) применили беспилотники. Об этом заявил мэр города Александр Шатов, передает ТАСС.

Градоначальник уточнил, что на месте пожара найдены обломки от беспилотника. «По всей вероятности, били именно беспилотником», — сказал Шатов и добавил, что характерных для ракетного удара взрывов не было.

Ранее он сообщил, что украинская армия обстреляла Шахтерск и Константиновку из реактивных систем залпового огня (РСЗО). По словам мэра города, в результате попадания ракеты на территории нефтебазы начался пожар. Шатов рассказал, что на месте произошедшего работали оперативные службы.

27 июля ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Отмечалось, что украинские войска выпустили четыре ракеты, три взорвались в переулке Роскошный, на улицах Комарова и Октябрьская, а четвертая упала в районе железнодорожного вокзала.

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    Кристина Есикова
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