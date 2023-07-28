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13:12, 28 июля 2023Россия

Появилось видео с места поражения летевшего над Москвой беспилотника

Mash опубликовал кадры с места поражения летевшего над Москвой беспилотника

В сети появились кадры с места поражения летевшего минувшей ночью над Москвой беспилотника. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи очевидца можно заметить дым в том месте, где, предположительно, по дрону нанесли удар российские средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее появились фотографии обломков беспилотника. По данным Shot, он был поражен над Троицким административным округом столицы в ночь на 28 июля. Был ли дрон оборудован взрывчаткой, пока неизвестно. Тип летательного аппарата также не установлен.

О том, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что дрон был сбит силами Минобороны. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

В свою очередь в Минобороны назвали атаку террористической. По их данным, ВСУ планировали нанести удар по объектам на территории Московской области.

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    Константин Лысяков
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