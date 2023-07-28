В России объяснили необходимость наказывать граждан за дачу мелких взяток

Депутат Хамзаев: в вопросе дачи и получения взяток ответственны обе стороны

Антикоррупционное законодательство России продолжает претерпевать существенные изменения, и сейчас оно постепенно начинает подразумевать еще большую ответственность для тех, кто дает взятки, рассказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Таким образом депутат прокомментировал «Ленте.ру» новый законопроект, ужесточающий наказание за дачу и получение взяток в размере до 10 тысяч рублей.

«Антикоррупционная работа государства — это глубокая, системная и многогранная работа. Она не может касаться одних определенных групп, но при этом не касаться других. Коррупция, как коррозия общества, имеет разноуровневый характер», — сказал он.

Я настаиваю на том, что в процессе дачи — получения взятки ответственны две стороны Султан Хамзаев член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции

Хамзаев также добавил, что, по его мнению, общество может негативно отнестись к идее наказаний за дачу взяток, однако, как отметил парламентарий, этот аспект является одним из системообразующих в вопросах борьбы с коррупцией.

«Если мы говорим про совершенствование антикоррупционного законодательства, то мы должны понимать, что коррупция — это мост с двусторонним движением. Не может быть такого, что мы наказываем только то, кто берет [взятку], но не того, кто дает [взятку]. Конечно, обыватель может подумать, что всю вину хотят переложить общество, но это абсолютно не так. В этом вопросе наша нормативная часть плавно меняется с двух сторон», — считает собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев Василий Пискарев сообщил о внесении в Думу законопроекта о лишении свободы на срок от трех до четырех лет за дачу и получение взятки в размере до 10 тысяч рублей.

«Речь идет о суммах, не превышающих 10 тысяч рублей. Это важно, поскольку именно из таких небольших, на первый взгляд, поборов и состоит низовая коррупция — явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере», — объяснил парламентарий.