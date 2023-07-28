В США остались недовольны малыми тратами стран НАТО на оборону альянса

В Конгрессе США выразили недовольство объемом трат стран НАТО на оборону альянса

Палата представителей США выразила свое недовольство тем фактом, что большая часть стран НАТО не выполняет взятые на себя обязательство по финансированию альянса и тратит меньше 2% своих ВВП на оборону организации. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующей резолюции, внесенной на рассмотрение Конгресса.

Простая резолюция в американском законодательстве — это правовой акт, не имеющий силы закона, который принимается только одной из палат Конгресса и выражает ее мнение по какому-либо вопросу, которое расходится с официальной позицией администрации США.

Текст резолюции с названием «Выражая мнение Палаты представителей о том, что большинство стран-членов НАТО не выполнили свои обязательства по расходам на оборону и что Соединенным Штатам не следует продолжать субсидировать безопасность стран, которые выбирают не инвестировать в собственную оборону» в Конгресс внес республиканец Чип Рой.

Согласно документу, Палата представителей утверждает, что в течение слишком длительного времени большинство стран-членов НАТО полагались на финансовые взносы и военный потенциал Соединенных Штатов и не могли в полной мере инвестировать в собственную оборону. Вместе с тем в документе говорится о том, что нижняя палата американского парламента «одобряет» Эстонию, Грецию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию за то, что перечисленные страны тратили на НАТО не менее 2% своего ВВП.

Палата представителей (...) осуждает неспособность Хорватии, Франции, Словакии, Румынии, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Албании, Болгарии, Италии, Германии, Венгрии, Дании, Португалии, Турции, Черногории, Чехии, Канады, Словении, Бельгии, Испании и Люксембурга выполнить обязательство по расходам на оборону в размере не менее двух процентов ВВП в 2022 году и настоятельно призывает эти страны выполнить взятые на себя обязательства текст резолюции

Более того, по мнению Палаты представителей, европейские страны-члены НАТО должны нести главную ответственность за защиту европейского континента и не должны откладывать выполнение вышеупомянутых обязательств. В связи с этим автор резолюции от имени нижней палаты Конгресса призывает лидеров НАТО сделать требование по двухпроцентным расходам на оборону обязательным для всех стран-членов НАТО.

Ранее министр обороны республики Ханно Певкур сообщил, что страна получит от НАТО 40 миллионов евро на строительство инфраструктуры для приема союзнических контингентов. Средства планируется потратить на строительство ангаров для самолетов, казарм, технический укрытий на авиабазе в Эмари, возведения иных сооружений в военном городке Тапа, а также на расширение полигона Нурсипалу.

«Мы уже вложились в сооружение необходимых объектов и теперь часть их завершения будет покрываться за счет софинансирования НАТО», — сообщил Певкур.