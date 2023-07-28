Назван лучший способ закрыть ипотеку с минимальной переплатой

Юрист: закрыть ипотеку с минимальной переплатой можно, досрочно погашая проценты

Закрыть ипотеку с минимальной переплатой можно, если досрочно погашать либо основной долг, либо проценты. Лучшие способы это сделать россиянам назвал юрист Илья Русяев, его слова передает NEWS.ru.

Эксперт отметил, что при первом варианте сокращается срок кредита и увеличивается доля основного долга в ежемесячном платеже, а при втором — уменьшается размер ежемесячного платежа. В случае, если у заемщика стабильный доход, который в обозримом будущем меняться не будет, Русяев рекомендовал свободными деньгами погашать основной долг, тем самым сокращая срок и увеличивая долю основного долга в ежемесячном платеже. Таким образом удастся существенно сократить срок ипотеки, а также размеры сопутствующих страховок. С уменьшением ежемесячного платежа, добавил специалист, у человека появляются свободные деньги для инвестиций — их можно потратить на себя или семью либо направить на перекрытие процента по кредиту.

«Например, брали кредит на 5 миллионов рублей на 15 лет со ставкой 10 процентов, с платежом 53 тысячи в месяц. Переплата за 15 лет составит 4,67 миллиона рублей. После пяти лет оплаты погашаете досрочно миллион. Оставшийся срок платежей составит десять лет, но ежемесячный платеж существенно уменьшится и составит 40,5 тысячи. Переплата за все 15 лет тоже уменьшится и составит 4,09 миллиона рублей», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что россияне смогут сохранить единственное ипотечное жилье при личном банкротстве. По информации из документа, поддержанного кабмином, для этого должнику необходимо заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга.