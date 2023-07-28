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18:11, 28 июля 2023Россия

В Керченском проливе запретили проход маломерных судов

Минобороны запретило проход маломерных судов в акватории Керченского пролива

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Командование Министерства обороны России решило запретить проход маломерных судов в акватории Керченского пролива. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Проход всех маломерных судов и плавсредств запрещен в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой, говорится в сообщении. Запрет не распространяется на корабли, катера и суда военно-морского флота, пограничных органов и войск Нацгвардии России.

Помимо прочего, действует запрет постановки на якорь, добычи морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями, взрывные и другие подводные работы, а также пролет летательных аппаратов и в районах якорных стоянок.

Ранее ФСБ России заявила о проверке судов в Керченском проливе в целях предотвращения терактов и диверсий. Отмечалось, что ФСБ проводит комплекс контрольно-проверочных мероприятий. Также сообщалось, что в следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону сухогрузе обнаружили следы взрывчатки.

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    Алина Гончарова
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