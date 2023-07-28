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10:44, 28 июля 2023Мир

Мятеж в Нигере назвали провалом США и возможностью для расширения влияния России

WSJ: мятеж в Нигере стал провалом США и возможностью России расширить влияние

Фото: Balima Boureima / Reuters

Мятеж в Нигере угрожает подорвать стратегию США по борьбе с исламистскими боевиками по мере того, как они расширяются по всей Западной Африке, и потенциально дать России стратегическое преимущество расширить свое влияние в регионе. О провале политики Вашингтона и возможности для Москвы сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, в Вашингтоне беспокоятся о том, что лидеры мятежа рискуют уступить больше позиций боевикам после раскола с США и могут вместо этого обратиться к России, чтобы помочь им дать отпор. При этом высокопоставленный сотрудник разведки США предположил, что военные Нигера, возможно, все еще хотят тесного сотрудничества с Западом.

Отмечается, что госсекретарь Энтони Блинкен посетил Нигер в марте 2023 года, чтобы объявить о гуманитарной помощи в 150 миллионов долларов, что американские дипломаты назвали «попыткой продемонстрировать преимущества выбора в пользу США». По мнению аналитиков, разрыв с Западом после переворота может дать Москве шанс вмешаться.

«То, что Россия приложила руку не обязательно к самому перевороту, но к тому, чтобы заложить основу для него, совершенно очевидно. Смогут ли они это использовать — другой вопрос», — сказал бывший высокопоставленный американский дипломат в Африке Питер Фам.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ страны. Сообщается, что поводом для мятежа стали планы главы государства уволить командира президентской гвардии Омара Чиани. Командование Вооруженных сил Нигера заявило о солидарности с мятежниками. Такое решение в главном штабе армии объяснили стремлением избежать вооруженных конфликтов.

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    Семен Александров
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