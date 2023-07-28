ВСУ обстреляли международный пункт пропуска в приграничном российском регионе

Shot: ВСУ обстреляли международный пункт пропуска «Суджа» в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли международный пункт пропуска «Суджа» в Курской области. О происшествии в приграничном российском регионе стало известно Telegram-каналу Shot.

По его сведениям, инцидент случился вечером в четверг, 27 июля. Противник выпустил по пункту пропуска три снаряда калибра 122 миллиметра.

В результате никто из мирных жителей в приграничном регионе не пострадал. Разрушений на земле также удалось избежать.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал об обстреле хутора Олешня со стороны Украины. Там, по его данным, было зафиксировано три прилета. Никто из граждан не пострадал. Один из снарядов угодил в сарай и выбил окна. Власти региона пообещали владельцу помочь с восстановлением хозяйственной постройки.

26 июля в Теткино Курской области частично пропало электричество после обстрела ВСУ.