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11:44, 28 июля 2023Ценности

Стилист перечислила россиянам визуально старящие вещи

Стилист Лаврова: платки, шали и очки неактуальной формы визуально старят женщин

Фото: Unsplash

Стилист Наталия Лаврова перечислила россиянам вещи, которые визуально старят женщин. Соответствующий комментарий публикует издание Rnews.ru.

В первую очередь, по мнению эксперта, в список вошли шали и платки, особенно в строгих образах. Помимо этого, специалистка уточнила, что от цветочного принта в одежде также стоит отказаться. «Что гарантированно добавляет возраст образу? Это сложносочиненные укладки и прически, комплектные украшения», — добавила Лаврова.

В заключение стилистка отметила очки неактуальной формы, которые, по ее словам, портят внешний вид.

Ранее в июле производитель одежды Виталий Цыганков перечислил россиянам лучшую одежду для жары. Специалист рассказал, что для комфортного ощущения в летнее время важно правильно подбирать ткань изделия. При этом он уточнил, что многие бренды производят одежду из синтетических материалов, которые так же, как натуральные, позволяют выводить влагу с кожи.

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    Екатерина Ештокина
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