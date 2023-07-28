Путину еще не доложили о ракетной атаке на Таганрог

Песков заявил, что Путину пока не доложили о ракетной атаке на Таганрог

Президенту России Владимиру Путину пока не доложили о ракетной атаке на Таганрог. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, глава государства еще не проинформирован из-за идущего в данный момент саммита «Россия — Африка».

«Пока нет. Идет саммит», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно о взрыве в Таганроге. Очевидцы рассказали, что взрывная волна выбила стекла в близлежащих домах. Позднее появилось видео с места ЧП. На кадрах видно поднимающееся в небо среди городской застройки облако темного дыма.

Затем Минобороны России заявило о ракетном ударе по Таганрогу. По их данным, системы ПВО перехватили ракету, однако ее осколки упали на город.