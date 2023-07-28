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07:47, 28 июля 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о неэффективности ПВО ВСУ

Марочко заявил, что ПВО ВСУ показала неэффективность на луганском направлении

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую неделю не смогли поразить ни одной цели на луганском направлении. На это агентству РИА Новости указал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что украинские расчеты не сумели выполнить задачу, используя как советские комплексы, так и переданные Западом образцы. Более того, любые попытки бойцов ВСУ обстрелять российскую авиацию из переносных или стационарных зенитных комплексов оборачивались ответными ударами с уничтожением сил и средств противника.

26 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране усилили систему ПВО. «Есть усиление. Ее направят туда, где сейчас больше всего нужно», — сообщил украинский лидер.

До этого командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев также утверждал, что Украина усиливает ПВО. По его словам, в Сумской области задействованы дополнительные огневые группы, вооруженные крупнокалиберными пулеметами с тепловизорами и прожекторными установками.

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    Марина Совина
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