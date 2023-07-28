Марочко заявил, что ПВО ВСУ показала неэффективность на луганском направлении

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую неделю не смогли поразить ни одной цели на луганском направлении. На это агентству РИА Новости указал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что украинские расчеты не сумели выполнить задачу, используя как советские комплексы, так и переданные Западом образцы. Более того, любые попытки бойцов ВСУ обстрелять российскую авиацию из переносных или стационарных зенитных комплексов оборачивались ответными ударами с уничтожением сил и средств противника.

26 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране усилили систему ПВО. «Есть усиление. Ее направят туда, где сейчас больше всего нужно», — сообщил украинский лидер.

До этого командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев также утверждал, что Украина усиливает ПВО. По его словам, в Сумской области задействованы дополнительные огневые группы, вооруженные крупнокалиберными пулеметами с тепловизорами и прожекторными установками.

