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20:18, 28 июля 2023Россия

Правительство раскрыло детали электронного реестра повесток

В России появится электронный реестр повесток с личным кабинетом граждан

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

В России создадут электронный реестр повесток, где у граждан будет личный кабинет. Детали нового портала раскрыли в правительстве, передает ТАСС.

«Повестки будут размещаться в электронном реестре повесток — в личных кабинетах граждан на этом ресурсе», — отметили в пресс-службе.

До этого правительство утвердило форму повестки по мобилизации и правила ее вручения. С 1 августа 2023 года о мобилизации россиян будут оповещать при помощи обычных повесток, которые «также будет дублироваться в электронной форме».

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Согласно одобренному документу, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на портале «Госуслуги». Новый тип оповещения призывников будет иметь такую же юридическую силу, как и традиционные повестки из военкоматов.

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    Варвара Кошечкина
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