МИД анонсировал запуск электронных виз в России

МИД России: систему электронных виз запустят с 1 августа

Министерство иностранных дел (МИД) России анонсировало запуск электронных виз. Об этом сообщается в э-канале Консульского департамента российского министерства.

Отмечается, что систему запустят 1 августа в 10:00 по московскому времени. На сайте департамента также опубликован таймер обратного отсчета до события.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею запуска в стране электронных виз. В конце июня Владимир Путин поручил в ближайшее время запустить электронные визы по наиболее востребованным направлениям для туристов, планирующим въезд в Россию.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, единая электронная туристическая виза позволит облегчить въезд в страну иностранных туристов.

