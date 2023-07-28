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04:13, 28 июля 2023Россия

Собянин сообщил о попытке атаки беспилотника

Собянин: пытавшийся атаковать Москву беспилотник сбит силами Минобороны
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке атаки беспилотника в столице. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника», — рассказал Собянин. По его словам, дрон был сбил силами Министерства обороны. В результате произошедшего разрушений и пострадавших нет.

24 июля два беспилотника атаковали Москву около четырех часов утра. Один дрон попал в нежилую высотку в районе проспекта Лихачева, другой спустя несколько минут упал на здание в районе Комсомольского проспекта. Серьезных разрушений и пострадавших нет.

Позже в этот же день беспилотник вертолетного типа упал возле частного домовладения в поселке Первомайское в Новой Москве. Пострадавших и повреждений на земле нет.

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    Марина Совина
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