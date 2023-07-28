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10:20, 28 июля 2023Ценности

Перечислены действенные методы вернуть мягкость полотенцам

Сотрудница прачечной Фодор призвала стирать полотенца на бережном режиме

Фото: Jon Tyson / Unsplash

Сотрудница прачечной Вивьен Фодор перечислила четыре действенных метода вернуть мягкость полотенцам. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Эксперт рассказала, что в стиральной машине данные предметы быта лучше очищать на низких температурах и бережных режимах. При этом она призвала отказаться от кондиционера для белья, который делает ткань более жесткой. «Вместо этого рассмотрите альтернативы, такие как белый уксус или пищевая сода. Полстакана белого уксуса и воды хватит на полную загрузку полотенец. При том он не оставит неприятных запахов», — посоветовала она.

Помимо этого, сушить полотенца Фодор порекомендовала вместе с теннисными мячами, которые помогают распушить волокна ткани. Однако она предупредила, что после данного процесса следует сразу вынимать изделия из машины, чтобы они оставались мягкими.

В июне основательница бренда постельных принадлежностей Piglet in Bed Джессика Хэнли раскрыла простые способы избавления от желтых пятен на подушке. По словам Хэнли, людям, которые сильно потеют ночью, необходимо приобрести водонепроницаемые наволочки.

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    Екатерина Ештокина
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