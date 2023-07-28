Перечислены действенные методы вернуть мягкость полотенцам

Сотрудница прачечной Фодор призвала стирать полотенца на бережном режиме

Сотрудница прачечной Вивьен Фодор перечислила четыре действенных метода вернуть мягкость полотенцам. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Эксперт рассказала, что в стиральной машине данные предметы быта лучше очищать на низких температурах и бережных режимах. При этом она призвала отказаться от кондиционера для белья, который делает ткань более жесткой. «Вместо этого рассмотрите альтернативы, такие как белый уксус или пищевая сода. Полстакана белого уксуса и воды хватит на полную загрузку полотенец. При том он не оставит неприятных запахов», — посоветовала она.

Помимо этого, сушить полотенца Фодор порекомендовала вместе с теннисными мячами, которые помогают распушить волокна ткани. Однако она предупредила, что после данного процесса следует сразу вынимать изделия из машины, чтобы они оставались мягкими.

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