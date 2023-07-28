В Белом доме прокомментировали украинский удар по Таганрогу

В Белом доме заявили об отказе поощрять удары Украины по территории России

Представители Белого дома прокомментировали ракетный удар по Таганрогу со стороны Украины, который случился 28 июля. Об этом передает РИА Новости.

В Белом доме сообщили, что США отказываются поощрять атаки по российской территории, а также заявили, что не оказывают в этом никакого содействия Украине.

Мощный взрыв прогремел в Таганроге 28 июля. В Минобороны России рассказали, что ПВО отразила удар по городу со стороны Украины, добавив, что целью атаки была жилая инфраструктура. Однако обломки ракеты упали в центре Таганрога.

В настоящий момент число пострадавших в результате теракта достигло 12 человек, девяти из них потребовалась госпитализация. После падения обломков украинской ракеты в городе ввели локальный режим ЧС.