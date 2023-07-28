В Белом доме прокомментировали украинский удар по Таганрогу
В Белом доме заявили об отказе поощрять удары Украины по территории РоссииСюжетРакетные удары по Украине:
Представители Белого дома прокомментировали ракетный удар по Таганрогу со стороны Украины, который случился 28 июля. Об этом передает РИА Новости.
В Белом доме сообщили, что США отказываются поощрять атаки по российской территории, а также заявили, что не оказывают в этом никакого содействия Украине.
Мощный взрыв прогремел в Таганроге 28 июля. В Минобороны России рассказали, что ПВО отразила удар по городу со стороны Украины, добавив, что целью атаки была жилая инфраструктура. Однако обломки ракеты упали в центре Таганрога.
В настоящий момент число пострадавших в результате теракта достигло 12 человек, девяти из них потребовалась госпитализация. После падения обломков украинской ракеты в городе ввели локальный режим ЧС.