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22:46, 28 июля 2023Мир

В Белом доме прокомментировали украинский удар по Таганрогу

В Белом доме заявили об отказе поощрять удары Украины по территории России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: JONATHAN ERNST / REUTERS

Представители Белого дома прокомментировали ракетный удар по Таганрогу со стороны Украины, который случился 28 июля. Об этом передает РИА Новости.

В Белом доме сообщили, что США отказываются поощрять атаки по российской территории, а также заявили, что не оказывают в этом никакого содействия Украине.

Мощный взрыв прогремел в Таганроге 28 июля. В Минобороны России рассказали, что ПВО отразила удар по городу со стороны Украины, добавив, что целью атаки была жилая инфраструктура. Однако обломки ракеты упали в центре Таганрога.

В настоящий момент число пострадавших в результате теракта достигло 12 человек, девяти из них потребовалась госпитализация. После падения обломков украинской ракеты в городе ввели локальный режим ЧС.

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    Александра Синицына
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