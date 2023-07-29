Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:50, 29 июля 2023Интернет и СМИ

С доставкой тела умершей в Малайзии блогерши-вегана в Россию возникли проблемы

Тело умершей в Малайзии блогерши-вегана неделю не могут доставить в Россию

Фото: @rawveganfoodchef

С доставкой тела умершей в Малайзии блогерши-вегана Жанны Самсоновой, известной как Zhanna D'Art, возникли проблемы. Как стало известно изданию «Вечерняя Казань», его не могут доставить в Россию уже неделю.

По информации издания, изначально тело Самсоновой должны были кремировать, однако позже появилась информация, что его забальзамируют. «Мать Жанны многократно обращалась за помощью в консульский отдел Посольства России в Малайзии, но решить проблему это не помогло. Дипломаты говорят, что до них пока не дошли необходимые бумаги», — добавляют журналисты.

О смерти Жанны Самсоновой стало известно ранее. По предварительной информации, причиной смерти стала холероподобная инфекция. Однако мать погибшей допустила, что смерть могла наступить на фоне истощения организма веганской диетой.

Как рассказывала сама Самсонова, она пять лет сидела на сырой веганской диете, а последние четыре года питалась только фруктами, ростками семян подсолнечника и соками.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ обстреляли минометами село в российском регионе

    Захарова высказалась о поддержавшем диалог с Россией кандидате в президенты США

    Байден на неделю уедет на отдых в пляжную резиденцию

    ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области

    Полковник раскрыл боевой потенциал планируемых к поставке Киеву танков Abrams

    Немецкий генерал пожаловался на сопротивление России при контрнаступлении ВСУ

    С доставкой тела умершей в Малайзии блогерши-вегана в Россию возникли проблемы

    ВКС России ударили «умными бомбами» по объектам ВСУ на Херсонщине

    Названо препятствие для старта переговоров между Россией и Украиной

    Названы два последствия забастовки актеров и сценаристов в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости