С доставкой тела умершей в Малайзии блогерши-вегана в Россию возникли проблемы

Тело умершей в Малайзии блогерши-вегана неделю не могут доставить в Россию

С доставкой тела умершей в Малайзии блогерши-вегана Жанны Самсоновой, известной как Zhanna D'Art, возникли проблемы. Как стало известно изданию «Вечерняя Казань», его не могут доставить в Россию уже неделю.

По информации издания, изначально тело Самсоновой должны были кремировать, однако позже появилась информация, что его забальзамируют. «Мать Жанны многократно обращалась за помощью в консульский отдел Посольства России в Малайзии, но решить проблему это не помогло. Дипломаты говорят, что до них пока не дошли необходимые бумаги», — добавляют журналисты.

О смерти Жанны Самсоновой стало известно ранее. По предварительной информации, причиной смерти стала холероподобная инфекция. Однако мать погибшей допустила, что смерть могла наступить на фоне истощения организма веганской диетой.

Как рассказывала сама Самсонова, она пять лет сидела на сырой веганской диете, а последние четыре года питалась только фруктами, ростками семян подсолнечника и соками.