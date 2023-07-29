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07:07, 29 июля 2023Наука и техника

У России обнаружили новое истребляющее ВСУ оружие

Forbes: российские ракеты «Изделие 305» представляют серьезную угрозу для ВСУ

Российские ракеты «Изделие 305», применяемые в том числе с вертолетов Ка-52М, представляют серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Forbes.

В материале говорится, что новая высокоэффективная ракета способна истреблять противника на большом расстоянии. Автор статьи обнаружил в недавнем отчете Минобороны Великобритании, что одним из ключевых улучшений вертолета Ка-52 является его интеграция с новой ракетой с радиусом действия около 15 километров.

Это оружие, как указывает автор материала, представляет собой серьезное совершенствование боевых возможностей российской армии. Ракета использует не только лазерное наведение, но и комбинацию тепловизора и спутниковой навигации.

Первоначально концепцию противотанковых ударных вертолетов разработали в НАТО. Они стали идеальным оружием для отражения наступления вражеской бронетехники благодаря своей мобильности и способности наносить удары с дальних дистанций. «И теперь на Украине эта концепция, судя по всему, успешно работает», — пришел к выводу автор.

В марте в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» рассказали, что легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) «Изделие 305Э» успешно применяется армейской авиацией Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции. Боеприпас интегрирован в систему вооружения вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ.

В январе источник РИА Новости сообщил, что Воздушно-космические силы России применили Ка-52М в рамках спецоперации. Он отметил, что ЛМУР делает Ка-52М важнейшим ударным средством переднего края.

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    Марина Совина
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