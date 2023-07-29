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11:15, 29 июля 2023Культура

Суд рассмотрит протокол в отношении Макаревича

Роскомнадзор составил протокол в отношении Андрея Макаревича

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Симоновский суд в Москве рассмотрит протокол в отношении лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом), который составил Роскомнадзор из-за отсутствия маркировки иноагента. Это следует из картотеки базы суда.

Дата рассмотрения пока не назначена, протокол надзорное ведомство составило по пункту четвертой статьи 19.34 Кодекса об административных нарушениях (КоАП).

Сейчас музыкант проживает в Израиле вместе с супругой — журналисткой и фотографом Эйнат Кляйн. Весной в Тель-Авиве родился их сын Эйтан. В интервью Ксении Собчак Макаревич сказал, что не собирается возвращаться в Россию в ближайшее время, и заявил, что не намерен объяснять свою эмиграцию. По словам артиста, он и раньше часто и надолго уезжал в другие страны.

О включении Макаревича Министерством юстиции в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, стало известно 2 сентября. Впоследствии Замоскворецкий районный суд Москвы признал законным такое решение.

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    Анастасия Шейкина
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