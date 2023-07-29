Названы два последствия забастовки актеров и сценаристов в США

Кинокритик Сычев: протест актеров США может привести к монополизации кинорынка

Забастовка актеров и сценаристов Голливуда может привести к тому, что американский рынок будет монополизирован, а часть кинопроизводства перемещена в другие страны. О влиянии крупнейшего в истории киноиндустрии США протеста в беседе с «Лентой.ру» рассказал кинокритик Сергей Сычев.

Эксперт также прокомментировал тот факт, что забастовка уже начала оказывать влияние на крупнейшие кинофестивали мира, в частности, на церемонию «Эмми», дата которой была перенесена из-за протеста звезд Голливуда.

«Сдвиги дат церемоний вручения — это не самое страшное. Сейчас важно то, что фильм-открытие Венецианского кинофестиваля был отозван, так как стало понятно, что ни актеры, ни сценаристы не смогут приехать на фестиваль и представлять фильм. Понятно, что будут сложности во время фестиваля в Торонто — мероприятия, которое является одной из главных "витрин" американского кино, этот фестиваль проходит в сентябре. Если до сентября проблема не решится, не очень понятно, как будет проходить это мероприятие», — объяснил Сычев.

Все это, однако, не так страшно, так как фильм на фестивале можно показать и без актеров Сергей Сычев кинокритик

Действительно опасен для американского кинопроизводства риск монополизации рынка, отметил собеседник «Ленты.ру».

«А вот то, что откладываются съемки, замораживаются проекты в условиях и без того непростой ситуации — это может привести, например, к тому, что более слабые игроки отвалятся, так не справятся с финансовыми следствиями этих проблем. Как итог — рынок станет еще более монополизированным», — пояснил он.

С другой стороны, забастовка может привести к тому, что американским кинопром будет частично вытеснен иностранным.

Второе следствие забастовки — это то, что продюсеры будут в большей степени прибегать к тем профессионалам, которые не являются членами Гильдии [киноактеров США]. Например, в Великобритании есть свой профсоюз актеров, который не поддержал забастовку. Поэтому те проекты, которые делаются в Великобритании или совместно с ней пострадали меньше всех Сергей Сычев кинокритик

Ранее стало известно, что 75-ю церемонию вручения телевизионной премии «Эмми» перенесли из-за забастовок Гильдии киноактеров США. Мероприятие должно было состояться 18 сентября, однако пока новая дата церемонии не называется.

«Как и вся индустрия, мы надеемся, что в текущих переговорах гильдии справедливое и своевременное решение будет найдено для всех сторон. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией вместе с нашими партнерами из Fox и сообщим, если появится новая информация», — говорится в заявлении организаторов премии.

13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки, которую называют крупнейшей в истории организации. Члены Гильдии потребовали повышения заработной платы, отчисления от показов на стриминговых сервисах и введения ограничений на использование искусственного интеллекта в кино и на телевидении.