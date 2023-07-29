Путин объяснил связь зерновой сделки с мирным планом по Украине

Путин заявил, что мирный план по Украине и зерновая сделка никак не связаны

Президент России Владимир Путин заявил, что мирный план по Украине и зерновая сделка никак не связаны между собой. Его слова приводит ТАСС.

«Да нет, одно с другим никак не связано», — подчеркнул российский глава.

17 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из зерновой сделки, но может вернуться при выполнении условий Москвы. В ответ на это Украина предложила Турции продлить зерновую сделку без участия российской стороны.