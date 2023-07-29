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23:23, 29 июля 2023Россия

Путин объяснил связь зерновой сделки с мирным планом по Украине

Путин заявил, что мирный план по Украине и зерновая сделка никак не связаны
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что мирный план по Украине и зерновая сделка никак не связаны между собой. Его слова приводит ТАСС.

«Да нет, одно с другим никак не связано», — подчеркнул российский глава.

17 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из зерновой сделки, но может вернуться при выполнении условий Москвы. В ответ на это Украина предложила Турции продлить зерновую сделку без участия российской стороны.

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    Юлия Мискевич
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