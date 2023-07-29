«Динамо» упустило победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Крыльями Советов» в матче РПЛ

Московское «Динамо» на выезде упустило победу над «Крыльями Советов» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 29 июля, в Самаре и завершилась со счетом 3:3. У динамовцев отличились Арсен Захарян, Константин Тюкавин и Федор Смолов. У хозяев голы на счету Фернандо Констанцы, Гленна Бейла и Бенжамина Гарре. Москвичи дважды по ходу матча вели с преимуществом в два мяча, но упустили его.

В активе «Динамо» одно очко, клуб находится на десятом месте в РПЛ. «Крылья Советов» с четырьмя очками являются промежуточными лидерами турнира.

В следующем туре «Динамо» 6 августа на выезде сыграет с «Зенитом». «Крылья Советов» днем раньше дома примут «Ростов».