Семака удалили после матча с «Ростовом»

Тренер «Зенита» Семак получил красную карточку после матча против «Ростова»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак получил красную карточку после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Трансляция встречи велась на сайте «Матч ТВ».

Специалист был удален за претензии в адрес арбитра Евгения Кукуляка. «Сказал, что я не имею права к нему подходить», — заявил Семак. По информации «Чемпионата», тренер сине-бело-голубых может пропустить матч третьего тура РПЛ против московского «Динамо».

Ранее 29 июля «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче второго тура РПЛ со счетом 1:1. На 43-й минуте счет открыл нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра. На третьей добавленной ко второму тайму минуте пенальти реализовал форвард ростовчан Николай Комличенко.

После двух матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Ростов» располагается на третьем месте с четырьмя очками.