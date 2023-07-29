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13:56, 29 июля 2023Мир

Южная Корея и Турция выступили за скорейшее прекращение конфликта на Украине

МИД Турции: Анкара и Сеул выступают за скорое прекращение конфликта на Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Турция и Южная Корея выступают за скорейшее прекращение конфликта на Украине и едины в таком мнении. Об этом заявил глава МИД Кореи Пак Чин, его цитирует РИА Новости.

«Что касается Украины, то обе стороны сошлись на том, что война должна закончиться, должен установиться мир. Международное сообщество должно внести вклад в восстановление Украины», — сказал он.

Глава министерства сообщил о решении Анкары и Сеула вместе искать способы дипломатического решения конфликта на Украине в короткие сроки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не отказывалась от переговоров по ситуации вокруг Украины и готова продолжать диалог. Власти Украины издали специальную нормативную базу, которая запрещает переговоры с Россией, указал глава государства.

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    Анастасия Шейкина
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