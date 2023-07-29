Стало известно о состоянии пострадавших во время взрыва в Таганроге

Губернатор Голубев рассказал о состоянии пострадавших из-за взрыва в Таганроге

Стало известно о состоянии пострадавших во время взрыва в Таганроге. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram.

Всего в больницу обратились 16 человек. Десять из них госпитализированы: девять — в состоянии средней тяжести, а один — в тяжелом. Он находится в послеоперационной палате. Одного гражданина уже выписали из медучреждения.

Ранее губернатор заявил, что разбор завалов в центре Таганрога начнут после завершения следственных действий.

Мощный взрыв прогремел в Таганроге 28 июля. В Минобороны России рассказали, что ПВО отразила удар по городу со стороны Украины, добавив, что целью атаки была жилая инфраструктура. Однако обломки ракеты упали в центре Таганрога.

После падения обломков украинской ракеты в городе ввели локальный режим ЧС.